Trenta cuccioli denutriti in un furgone, uno muore: denunciati e indagati due "trafficanti"

Il mezzo è stato fermato dalla Polizia Stradale di Gorizia nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova. Otto cuccioli, bisognosi di cure, sono stati ricoverati in clinica veterinaria. Uno è morto, tre si sono aggravati. Due persone indagate per uccisione di animale

Un furgone con a bordo 30 cuccioli di cane è stato fermato, nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova, dalla Polizia Stradale di Gorizia. Gli animali erano stati trasportati in condizioni del tutto inadeguate, tanto che uno di essi è deceduto il giorno dopo il sequestro e altri tre si sono aggravati. Due i "trafficanti" denunciati. È accaduto lo scorso fine settimana, nell’ambito di servizi programmati per il contrasto al fenomeno del traffico illecito di animali d’affezione. Per ulteriori accertamenti e per verificare lo stato di salute degli animali è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’Asufc che, unitamente al Noava del Corpo Forestale Regionale, hanno constatato il degrado e l’inadeguatezza del trasporto.

Trasportati in condizioni disumane

I cagnolini (5 bassotti, 4 barboncini, 2 chihuahua, 2 golden retriever, 4 spitz, 3 bulldog francesi, 6 shih tzu, 1 shiba inu e 3 chow chow) oltre ad essere trasportati in maniera inadeguata (il veicolo era carente di conforme aerazione, del controllo della temperatura del vano di carico e le gabbie erano di altezza insufficiente) erano malnutriti e insufficientemente abbeverati. Inoltre sono emerse diverse discrepanze tra quanto dichiarato nei documenti sanitari e di trasporto sulla reale età dei cuccioli.

I reati

Pertanto il conducente, unitamente al trasportatore e al rivenditore destinatario, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, per maltrattamento di animali, falso documentale e traffico illecito di animali da compagnia.

Le condizioni dei cuccioli

22 cuccioli, sottoposti a sequestro penale, sono stati affidati al Canile di Udine mentre 8, bisognosi di cure, sono stati ricoverati presso una struttura veterinaria. All’indomani della conclusione dell’operazione si è appreso della morte di uno dei cuccioli ricoverati e dell’aggravamento delle condizioni di salute per altri tre. Per questo motivo agli indagati è stato ascritto anche il reato di uccisione di animale. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato posto sotto il vincolo del sequestro.