Dalla Regione 300 mila euro per le iniziative antiviolenza

"Con l'approssimarsi del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Regione ha nuovamente individuato gli indirizzi generali per incentivare iniziative antiviolenza da parte dei Comuni a cui sono destinate risorse per 300mila euro". L'annuncio è dell'assessore regionale al Lavoro, Istruzione e famiglia, Alessia Rosolen, a margine della giunta regionale che ha approvato le linee guida per l'emanazione di un avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne.

"Il contrasto a qualunque tipo di violenza di genere passa attraverso la cultura e la sensibilizzazione - ha sottolineato ancora l'assessore -. La Regione nel fare ciò ha adottato una modalità trasversale in tutte le politiche pubbliche, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della sanità. Questa iniziativa dà attuazione alla previsione normativa sostenendo in occasione del 25 novembre il processo di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso le iniziative a regia comunale" ha aggiunto Rosolen.

"Per accedere al contributo - ha spiegato Rosolen - i Comuni dovranno presentare progetti riferiti al proprio territorio di pertinenza quali eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da svolgersi in massimo sei giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di sei settimane in prossimità del 25 novembre".

I progetti dovranno prevedere un accordo di collaborazione tra il Comune richiedente e le associazioni femminili che gestiscono centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "DiRE - Donne in Rete contro la Violenza" o enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile. Il partenariato dovrà essere a titolo gratuito.

Il canale contributivo per l'annualità 2022 ammonta a 300mila euro da riconoscere in considerazione del numero di giornate programmate nonché della consistenza demografica del Comune interessato.

Modalità e termini di presentazione della domanda saranno dettagliati nell'Avviso che sarà adottato dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia e che sarà disponibile sul sito web della Regione i primi giorni di novembre, sia nella sezione "Bandi e Avvisi" sia in quella dedicata alle pari opportunità.