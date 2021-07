"Avvistato" Alessandro Borghese a Grado, al via le riprese per "4 Ristoranti"

La star del celebre programma è in Friuli Venezia Giulia per girare la puntata che ha fatto tappa anche sull'isola del Sole

Sorridente ed entusiasta, come è nel suo stile, Alessandro Borghese, chef e volto noto della tv italiana, è in questi giorni a Grado per registrare le nuove puntate della celebre e amata trasmissione televisiva "4 Ristoranti". Decisamente un bello spot per la cittadina turistica e per la regione, che possono contare soprattutto sull'attività social del presentatore. «Vediamo se quelli di Grado sono in grado di fare una cucina gradevole!», ha dichiarato in un gioco di parole lo chef su una delle tante stories su Instagram che sta pubblicando in queste ore.

In tanti, nella cittadina turistica, si sono accorti della sua inequivocabile presenza e si sono fatti immortalare con lui. Borghese sta passeggiando proprio in queste ore per le vie del centro, riprendendo con il suo telefono i punti più belli del centro storico, da piazza Biagio Marin dove sorgeva l’imponente Basilica della Corte risalente al IV secolo, al porto Mandracchio nel cuore di Grado. «Stiamo girando le ultime puntate di “4 ristoranti”... eccoci qua, Grado è bellissima è un posto pazzesco e poi andremo pure in barca. Guardate che meraviglia - dice mentre passeggia lungo la Diga Nazario Sauro – tutto questo mi aggrada!», continua Borghese. «Questa città lagunare è un posto spettacolare, ci sono i canali, le case qui sono piccole, basse e molto belle». Lo chef si è poi messo a parlare con alcuni passanti e i pescatori all’interno del porticciolo interno: il suo passaggio non è certo rimasto indifferente nella quiete di una mattinata gradese.