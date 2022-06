La clinica neurologica di Trieste compie 50 anni: formati oltre 100 specialisti

La Clinica Neurologica di Trieste ha festeggiato oggi il suo 50esimo Anniversario con un convegno formativo destinato a 150 operatori della sanità nella sede del Mib in largo Caduti di Nassiriya. Presenti all'evento Alfredo Berardelli, presidente della Società italiana di neurologia, il sindaco Dipiazza e il direttore della clinica neurologica di Cattinara Paolo Manganotti, che ha evidenziato come "i primi specializzandi a Trieste sono stati tra il 1971 e il 1972, qui sono stati formati più di 100 specialisti in neurologia, un numero non da poco. Padova ha appena compiuto i 100 anni e Udine i 30 anni. Questa è una data importante e storica per il ruolo della clinica nella città come luogo di formazione tra i giovani. Per questo oggi ospitiamo importanti relatori nazionali e internazionali".

Il professor Berardelli si è detto “Molto contento di essere stato chiamato qui, la scuola di Trieste è sempre stata di grande livello e recentemente, con la direzione del professor Manganotti, ha avuto una spinta propulsiva maggiore. C’è grande collaborazione tra la clinica neurologica di Trieste e il resto della neurologia italiana, sono onorato di testimoniare l’importanza di questa scuola".