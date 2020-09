Rintracciati più di 50 migranti a San Dorligo in 24 ore

Sono stati oltre una cinquantina i migranti rintracciati ieri dalla Polizia di Frontiera di Trieste tra ieri e oggi (29 e 30 settembre). Ieri pomeriggio a San Dorligo, lungo la pista ciclabile in località S. Antonio in Bosco, è stato trovato un gruppo di una ventina di migranti irregolari e questa mattina altri 31, prevalentemente di nazionalità afghana e pakistana. Tra loro anche una decina di minori. Sono stati tutti accompagnati alla sottosezione Polterra Fernetti per le procedure di identificazione. Saranno ora condotti nelle strutture di accoglienza preposte e posti in quarantena fiduciaria.

