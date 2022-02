Ambiente: in arrivo sei milioni dal Pnrr per autobus verdi

Il Comune riceverà dal Pnrr 6,3 milioni di euro per l’acquisto di autobus “verdi”. Essendo la Regione titolare del contratto di servizio del trasporto pubblico locale, potrà essere sottoscritta una convenzione fra gli enti per concretizzare l’acquisto. Per questo l’assessore alle Politiche del Territorio Sandra Savino ha presentato oggi in Giunta una delibera per l’approvazione dello schema di convenzione fra Comune e Regione Friuli Venezia Giulia per mettere a disposizione di quest’ultima dei fondi stanziati dal Pnrr.

Il piano generale di allineamento sostenibile