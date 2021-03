8 marzo, LegaCoop Fvg celebra le donne: mezza giornata libera a tutte le lavoratrici

L'iniziativa di LegaCoop FVG in occasione della giornata internazionale dedicata alle donne

LegaCoop FVG celebra le donne, mezza giornata libera a tutte le lavoratrici

„Mezza giornata per prendersi cura di se stesse, per ricordarsi di quanto significhi essere donne e riconoscerselo.

L'iniziativa

In occasione della Giornata internazionale della donna, che ricorrerà domani otto marzo, LegaCoop FVG ha aderito all'iniziativa diffusa sul territorio nazionale con un gesto concreto. Tutte le lavoratrici LegaCoop potranno domani, infatti, usufruire di mezza giornata libera.

Un gesto per ribadire l'impegno a contribuire perché il ruolo della donna sia centrale in tutti i contesti della società, voluto anche come auspicio premiante e simbolico, nella Giornata internazionale della donna, che con l’impegno di tutti, e di uomini e donne insieme, si lavori alla costruzione di una società sostenibile, fondata su una reale e concreta parità di genere.

Infatti, secondo il Global Gender Gap Index che misura l’equità di genere, l'Italia di troverebbe al 76esimo posto nel mondo ed al 17esimo in Europa Occidentale.

Un dato che va cambiato, partendo, come sempre dalle piccole cose e celebrando le donne con gesti concreti ogni giorno.

“