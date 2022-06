Terribile schianto in autostrada, camionista incastrato tra le lamiere

Il tratto autostradale della A4 San Stino – Portogruaro in direzione Trieste è stato chiuso poco prima delle 16 di oggi mercoledì 15 giugno a causa di un incidente in cui è rimasto incastrato un camionista. Nel violento impatto, avvenuto circa 100 metri dopo l’immissione sulla A4 dal casello di San Stino, sono rimasti coinvolti due autoarticolati e un autocarro. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Chiuso anche lo svincolo di San Stino in direzione Trieste. I mezzi provenienti da Venezia escono al casello di San Stino.