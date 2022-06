Terribile schianto in autostrada, camionista morto schiacciato

Il tratto autostradale della A4 San Stino – Portogruaro in direzione Trieste è stato chiuso poco prima delle 16 di oggi mercoledì 15 giugno a causa di un incidente mortale in cui ha perso la vita un camionista. Nel violento impatto, avvenuto circa 100 metri dopo l’immissione sulla A4 dal casello di San Stino, sono rimasti coinvolti due autoarticolati e un autocarro. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Chiuso anche lo svincolo di San Stino in direzione Trieste. I mezzi provenienti da Venezia escono al casello di San Stino.