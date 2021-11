Ennesimo grave incidente in autostrada, in direzione Trieste uscita obbligatoria San Donà

Un grave incidente si è verificato pochi minuti dopo le 12,00 sull’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza di Cessalto. Un furgone ha urtato un mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Pertanto, è stata resa obbligatoria l’uscita al casello di San Donà ed è stato chiuso lo svincolo in ingresso per chi è diretto a Trieste.