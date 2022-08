Posti auto, cantine e magazzini: Ater mette in locazione una quindicina di immobili

Posti auto, box, cantine, magazzini e diverse tipologie di vani. L’Ater Trieste mette in locazione una quindicina di immobili. Tutti possono effettuare le richieste, entro il 12 settembre. L’indirizzo, la tipologia dello spazio, le planimetrie, le foto e il canone richiesto sono visibili al link. Non sono ammesse richieste cumulative, bisogna presentare un modulo per immobile; la richiesta di locazione deve pervenire in busta chiusa; è obbligatorio apporre sulla busta le informazioni indicate sempre nel link e la busta chiusa dovrà pervenire all’Ater di Trieste entro il 12/09/2022. Potrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r (nel qual caso, per il rispetto del termine, farà fede il timbro postale di invio, ma in ogni caso la busta dovrà pervenire al protocollo Ater nel tempo utile di 10 gg dalla scadenza).