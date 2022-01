La Regione lancia un bando per l'avviamento di imprese per giovani agricoltori

"Con questo provvedimento andiamo a favorire il ricambio generazionale in un campo strategico come quello agricolo, sostenendo giovani che per competenza e formazione siano in grado di guidare i processi di crescita e di sviluppo delle loro aziende garantendo la qualità dei prodotti". Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine dell'approvazione da parte della Giunta della delibera, proposta dallo stesso Zannier, relativa al Bando per l'avviamento di imprese per giovani agricoltori.

Come ha spiegato l'assessore, l'obiettivo della misura è quello di supportare con un contributo (premio) i nuovi agricoltori, compresi in una fascia d'età che va dai 18 anni (compiuti) ai 41 anni (non compiuti), per la fase di avvio dell'impresa. Tra i requisiti richiesti una comprovata competenza e conoscenza professionale in ambito agricolo o, in alternativa, il diploma (perito agrario o agrotecnico) o la laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario; oppure un corso di formazione su materie come le pratiche agricole rispettose dall'ambiente (corretto uso dei fertilizzanti) e l'applicazione delle norme in agricoltura. Il beneficiario dovrà essere titolare di un'impresa agricola individuale e presentare, tra le altre documentazioni, il piano finanziario e il cronoprogramma di realizzazione delle operazioni programmate.

In merito al calcolo del premio, vengono considerati i seguenti criteri tra loro cumulabili: localizzazione della superfice agricola utilizzata prevalente dell'azienda agricola (40mila euro per parchi e riserve naturali, 30mila per aree rurali C, 20mila per le altre aree); per aziende che soddisfano determinate condizioni (prevalenza di prodotti biologici, Doc, Docg, Dop, Igp Igt o Aqua) 30mila euro.

La presentazione della domanda va eseguita dopo la pubblicazione del Bando sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro il 30 giugno 2022. I premi saranno concessi attraverso un procedimento valutativo a graduatoria. Il punteggio massimale è di 100 punti, mentre le domande che non supereranno il limite di 34 punti non verranno ammesse al finanziamento. Per il Bando sono previsti a bilancio 3.400.000 euro, con la possibilità per l'Amministrazione di destinare in corso d'opera ulteriori risorse aggiuntive.