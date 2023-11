Sondaggio per ripensare Barcola (ma si può votare quante volte si vuole)

TRIESTE - Per ripensare Barcola la Regione ha predisposto un sondaggio, realizzato da Insiel, a cui può partecipare chiunque così da fornire il proprio contributo al futuro del lungomare. Un'idea che nasce dalla volontà dell'amministrazione regionale di chiamare a raccolta i triestini, ma che dopo la sua diffusione via social incontra già le prime critiche. Il motivo è riconducibile al fatto che, al di là della possibilità di mantenere anonime le risposte, al sondaggio si può votare più volte. Tra le prime critiche apparse sui social quella di Emanuele Cristelli, portavoce di Italia Viva. "Un sondaggio che ha l’ambizione di fare da piattaforma partecipativa che non vincola a una risposta per utente (almeno mail) direi che è pensato male e darà esiti ancora peggiori se possibile. La democrazia partecipativa è una cosa seria".

Nessuna mail, nessun blocco

La piattaforma non chiede alcun dato di registrazione per poter partecipare, né tantomeno blocca i tentativi di invio quando lo si compila più volte. Bisogna premettere che, evidentemente, il sondaggio non sarà vincolante sulle proposte progettuali per ridisegnare l'area e tutto ciò avviene in una fase che i tecnici definiscono "esplorativa", ma il fatto che possano palesarsi gruppi di utenti più o meno numerosi o presumibilmente indirizzati al voto non è piaciuta a tanti. Contattata telefonicamente, Insiel ha risposto che in merito alle domande poste sul numero di votazioni, la competenza in materia non sarebbe loro. Ad ogni modo, la scadenza del sondaggio è fissata alle ore 13 del 10 dicembre.