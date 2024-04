Burjana contro le indicazioni della questura: "Il 25 aprile partiremo da Campo San Giacomo alle 9 alla volta della Risiera"

TRIESTE - Stamattina si è tenuto un presidio del movimento Burjana in campo San Giacomo per evidenziare che "a distanza di un anno, la storia si ripete" ossia "un anno fa la questura vietava il corteo antifascista in toto mentre quest'anno ci delizia con il vecchio trucco della finta disponibilità. Nonostante la comunicazione inviata con largo anticipo e le interlocuzioni verbali avvenute nella massima disponibilità, al momento di arrivare al dunque - così i due attivisti del movimento che hanno preso la parola - anche quest'anno scattano le prescrizioni per gli antifascisti". Le indicazioni prevedono un cambio d’orario di percorso, con partenza non prima delle 12, invece delle 9 previste. "Se la variazione sul percorso eravamo disponibili ad integrarla, l’applicazione di entrambe le misure è irricevibile, in quanto vuole relegare il corteo ad un orario in cui perde di significato ed incisività, rendendolo invisibile a chi partecipa alle celebrazioni ufficiali, silenziando e nascondendo agli occhi di cittadinanza e stampa lì presenti gli interventi e le critiche che il corteo porrà". I due attivisti che hanno illustrato la questione hanno sottolineato come "questo tentativo di imbrigliare le espressioni di dissenso in gabbie di orari e strade, pensate per nascondere e sminuire i contenuti e le richieste che i movimenti portano, non è nuovo e non si limita al 25 aprile ma sono approccio ormai diventato prassi". L’appuntamento per gli attivisti resta quindi per il 25 aprile alle ore 9 in Campo San Giacomo, con il percorso che riprenderà quanto disposto dalla questura. L'anno scorso, ricordiamo, ci sono stati momenti di tensione con la polizia, con il gruppo di antifascisti che, dopo esser stato tenuto lontano dal luogo della cerimonia per quasi tutta la sua durata, è arrivato fino all'ingresso del monumento nazionale.