Scontri No Pass, Unarma: "Manifestare è un diritto, no usare Polizia come bersagli per farsi sentire"

A seguito degli scontri di sabato sera legati alla decima manifestazione no green pass, il Segretario Generale Provinciale unitamente alla Segreteria UNARMA di Trieste "esprimono piena solidarietà ai colleghi, anche di altre forze di polizia, che si sono trovati negli scontri, durante la manifestazione dello scorso sabato sera a Trieste in Piazza della Borsa".

"Manifestare è un diritto sacrosanto - aggiunge -, ma vedere gli operatori di polizia come i bersagli da colpire per far “ascoltare” la forma di protesta, anche perché chi si trova all’altro lato dello scudo può condividere il pensiero contro il Green-Pass, come per altro questa Associazione Sindacale ha ribadito più volte anche a livello Centrale".