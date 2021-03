Per garantire la presa in carico e la cura dei soggetti positivi al Covid-19 e sintomatici

A partire da oggi, venerdì 19 marzo, la S.C. Clinica Medica viene convertita in reparto Covid, con una progressiva implementazione dei posti letto, che a regime saranno 33, per garantire la presa in carico e la cura dei soggetti positivi al Covid-19 e sintomatici