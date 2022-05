Sciopero generale: in centinaia al corteo contro il governo Draghi

Circa ottocento persone sono scese in strada nel pomeriggio di oggi per protestare contro le politiche del governo Draghi, il carovita, la guerra e la certificazione verde. La manifestazione, organizzata dal CAT (Coordinamento Autoferrotranvieri Trieste) e dai LLUPI (Liberi Lavoratori Uniti Pubblico Impiego), ha visto anche la partecipazione del Movimento 3 V, del Coordinamento No green pass, Alternativa e No Europa per l'Italia – Italexit con Paragone.

Il serpentone è partito da Largo Riborgo intorno alle 17:20 e ha percorso corso Italia e via Mazzini. Una volta giunti davanti alla sede de Il Piccolo, il gruppo dei no pass ha simulato un corteo funebre per la “morte della libertà di stampa”. Il silenzio è stato interrotto da cori contro i giornalisti (“terroristi”) e insulti rivolti ad un collega del quotidiano locale. I manifestanti si sono quindi diretti verso le Rive in direzione piazza Unità. La protesta di è conclusa davanti alla Prefettura intorno alle 19:30.