Sciopero generale: in centinaia al corteo

Sono 800 le persone che hanno aderito al corteo organizzato dal CAT (Coordinamento Autoferrotranvieri Trieste) e dai LLUPI (Liberi Lavoratori Uniti Pubblico Impiego) contro le politiche del governo Draghi e per il diritto del lavoro e alla salute. La manifestazione, partita da largo Riborgo intorno alle 17:20, proseguirà lungo corso Italia, via Mazzini, Riva III novembre, Riva Mandracchio e si concluderà in piazza Unità.

Oltre agli organizzatori, presenti anche il Movimento 3 V, il Coordinamento No green pass, Alternativa e No Europa per l'Italia – Italexit con Paragone.

Notizia in aggiornamento