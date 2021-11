Aumento dei casi, al Maggiore apre un altro reparto Covid

A soli quattro giorni dal raddoppio dei posti letto nella Palazzina infettivi - già esauriti - a Trieste apre un nuovo reparto Covid. Lo riporta il Tgr Rai Fvg. Il reparto di Geriatria del Maggiore infatti, che ospitava 22 anziani, verrà sgomberato e utilizzato per pazienti Covid. Più della metà dei posti verranno da subito occupati dai 12 malati in attesa di distemazione nell'area di emergenza del Pronto soccorso di Cattinara. Sono inoltre stati sospesi i nuovi ricoveri al reparto di Riabilitazione per recuperare il personale infermieristico necessaro per affrontare la nuova ondata.