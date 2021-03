Covid, M5S: "Allo stremo anche pronto soccorso di Monfalcone e Gorizia"

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle segnalano che oltre al pronto soccorso di Udine, in Fvg ci sono altre realtà in sofferenza con "una carenza di spazi e la difficoltà nel prendere a carico gli utenti non Covid, come capitato oggi proprio a Monfalcone"

"La situazione al Pronto soccorso di Udine è estremamente preoccupante. Purtroppo, però, non è l'unica emersa nella nostra regione". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, commentando "la realtà critica che emerge nelle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia".

"Con la carenza di personale già presente, è molto grave sapere di infermieri che si licenziano in quanto esausti per una situazione che stanno vivendo ormai da più di un anno. Il tutto - rimarcano gli esponenti pentastellati - aggravato dal fatto che non ci sono le risorse per pagare gli straordinari del 2020, nonostante le nostre richieste avanzate in dicembre per valutare il fabbisogno e aumentare lo stanziamento a questo scopo. Senza contare che viene chiesto a questi operatori anche di fare i vaccini, come volontari fuori orario di servizio".

"Udine è solo la punta dell'iceberg, ma altre realtà come Gorizia, Monfalcone o Palmanova sono sotto pressione con tempi di attesa per i codici gialli che, nel migliore dei casi, superano la mezzora. Il rischio - concludono i rappresentanti del M5S - è che, a causa dell'alto numero di accessi, questi Pronto soccorso siano occupati interamente da pazienti Covid positivi, con una carenza di spazi e la difficoltà nel prendere a carico gli utenti non Covid, come capitato oggi proprio a Monfalcone".