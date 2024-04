Ruspe in azione, la demolizione dell'ex Pavan è iniziata

TRIESTE - È iniziata questa mattina la demolizione dell'ex Pavan, edificio in via Frausin, nel rione di San Giacomo. La ruspa ha cominciato a demolire la struttura verso le 7 di oggi 3 aprile. Sul posto, oltre ai tecnici della ditta incaricata dal Comune di Trieste, anche i carabinieri e personale della Digos. Una quindicina i manifestanti presenti e contrari alla decisione di abbattere l'edificio. "Vergognatevi" ha gridato più volte un manifestante, altri hanno dichiarato "non si fanno i progetti sulla testa dei cittadini", e anche "la città è di chi la vive". Davanti al cantiere la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino.

"La distruzione di un bene pubblico - così Paolo Radivo del comitato contrario alla demolizione -, che avrebbe potuto essere ristrutturato e destinato a sede della Quinta Circoscrizione, sta avvenendo malgrado la diffida dal procedere per mancanza di conformità urbanistica trasmessa al Comune il 27 marzo. Seguirà l’eliminazione del campo coperto di pallacanestro e poi anche del giardino alberato, utilizzati fino a dicembre dalle tre scuole slovene di via Frausin".