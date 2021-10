Comunali, Trieste alle urne: alle 23 ha votato il 34% degli elettori (DIRETTA)

Sono cominciate alle 7 di questa mattina, domenica 3 ottobre, le operazioni di voto che in 38 comuni del Friuli Venezia Giulia andranno a designare il nuovo sindaco - salvo ballottaggi - e il Consiglio comunale. I cittadini sono chiamati alle urne oggi, domenica 3 ottobre

(dalle 7 alle 23), e domani, lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), mentre le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella giornata

di lunedì una volta terminate le operazioni di voto.

A Trieste sono 10 i candidati alla conquista della fascia tricolore:

Franco Bandelli (Futura);

Tiziana Cimolino (Verdi, Sinistra in Comune);

Roberto Dipiazza (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Dipiazza, Noi con L’italia, Cambiamo Trieste);

Riccardo Laterza (Adesso Trieste);

Giorgio Marchesich (Federazione per l’Indipendenza del Territorio Libero di Trieste);

Aurora Marconi (Trieste Verde);

Alessandra Richetti (Movimento 5 Stelle);

Ugo Rossi (Movimento 3V);

Francesco Russo (Partito Democratico, Punto Franco, Uniti per un’Altra Città, Trieste 21-26, Slovenska Skupnost, Socialisti, Cittadini, Partito Pensionati, Partito Animalista Italiano);

Arlon Stok (Podemo).

Diretta

7:00 ha votato il candidato di Podemo Arlon Stok

9:00 hanno votato il candidato Riccardo Laterza di Adesso Trieste e il candidato del centrodestra di Muggia Paolo Polidori

10:00 hanno votato il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza e la candidata del Movimento 5 stelle Alessandra Richetti

12:00 ha votato il candidato del centrosinistra Francesco Russo

12:30 ha votato il candicato sindaco di Muggia del centrosinistra Francesco Bussani

Affluenza alle 12: a Trieste ha votato l'11,3 % degli aventi diritto

18:30 ha votato il candidato Bandelli di Futura

Affluenza alle 19: a Trieste ha votato il 29% degli aventi diritto (inizialmente il dato fornito dalla Regione era del 30%)

23:00 a Trieste ha votato il 34% degli aventi diritto

Come si vota

Si voterà domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Sarà possibile esprimere le proprie preferenze su due schede:

scheda arancione per il comune: si tratta della scheda per l’elezione diretta del sindaco;

per il comune: si tratta della scheda per l’elezione diretta del sindaco; scheda fucsia per la circoscrizione.

Sulla scheda arancione si vota tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Come per le elezioni comunali, è possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati della lista votata, scrivendone il cognome/i sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Accanto al simbolo sarà quindi possibile scrivere fino a due preferenze (cognomi), ma esclusivamente se si tratta di candidati di genere diverso: un uomo e una donna. Dunque, se le due preferenze riguardano due uomini o due donne, queste ultime saranno annullate.

Per la circoscrizione la scheda sarà di colore fucsia, basterà barrare (fare una X) sul logo del partito per quale si vuole esprimere la propria preferenza e scriverla accanto. Attenzione: il voto ad un partito determina in automatico la preferenza alla coalizione del sindaco candidato. Sarà comunque possibile barrare il suo nome. Dunque, ciascun elettore può sbarrare la casella con il nome del candidato/a che vuole eleggere e in questo caso il voto andrà esclusivamente a lui o a lei. Se invece traccia con una X il simbolo di una lista, il voto viene accordato anche al candidato appoggiato da quel partito.