Eyof 2023: luci, musica e atleti da 47 nazioni in piazza Unità (VIDEO)

E’ iniziata in piazza Unità d’Italia la cerimonia di apertura della 16esima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea. EYOF2023, un evento che comprende diversi sport invernali dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni. L’evento è stato lanciato nel 1990, su iniziativa dell'Associazione dei Comitati Olimpici Europei (Eoc), e vuole promuovere i valori e gli ideali incarnati nella Carta Olimpica. Dodici le sedi di gara (incluse l’austriaca Spittal e la slovena Planica), 14 gli eventi sportivi e 109 le competizioni.

La sfilata di tutti i partecipanti e nazioni presenti è partita dalla Stazione Marittima per arrivare in piazza Unità, seguita dalla dichiarazione di apertura dei Giochi con l’arrivo della Torcia e l'accensione del braciere a opera dell’ultimo tedoforo, un giovane campione olimpico del Friuli Venezia Giulia. Seguiranno momenti di animazione con Albertino Dj, giochi di luce e laser show.

“Spero che il Fvg, con Eyof, possa dimostrare di essere l’evento di lancio dell’evento Milano Cortina 2026 - ha dichiarato il presidente Fedriga -. Molti sportivi che competeranno in Eyof Fvg 2023 saranno protagonisti delle olimpiadi del 2026 ma sono convinto che tutti coloro che parteciperanno a Eyof trasmetteranno i valori fondamentali dello sport per i giovani, che mancano nel modello culturale che stiamo proponendo e includono il sacrificio, la capacità di accettare il fallimento e di sapersi rialzare e tornare in pista per raggiungere gli obbiettivi”. Il Governatore ha inoltre spiegato che “Sono state investite risorse infrastrutturali per non costruire un impianto in più ma valorizzare quelle esistenti nell’ottica della sostenibilità”.

In questa edizione non ci saranno atleti russi e bielorussi, che in genere sono ai primi posti in queste competizioni. Così ha commentato in merito il presidente dei Comitati olimpici europei Spuros Capralos: “Ci dispiace non avere gli atleti russi e bielorussi con noi ma questa è stata una decisione del Cio (Comitato olimpico internazionale) dopo l’invasione. Il Cio sta valutando come reintrodurre e non escludere gli atleti solo per il loro passaporto e trovare un modo per farli entrare di nuovo, senza colori e inno nazionale e se passano i test antidoping perché un evento sportivo come i giochi olimpici è importante includere tutti i migliori atleti del mondo”.