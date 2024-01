Raffica di furti in Borgo Teresiano: tre colpi nella notte

TRIESTE - Furti a Trieste nella nottata tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio. Come riportato dall'emittente Telequattro, la zona colpita è quella del Borgo Teresiano: prima si sono verificati gli episodi di vandalismo e l’incursione nella oramai smantellata pista di pattinaggio in piazza Ponterosso, poi ci sono stati altri due eventi che hanno coinvolto un'attività di parrucchiere ed un centro estetico, presi di mira dai ladri durante la notte. Il bottino, fortunatamente, è di soli 150 euro più una carta per i depositi inutilizzabile da chiunque abbia commesso i crimini e si ritrovi in possesso di quest’ultima.

I Carabinieri della caserma di via Hermet e la Questura, indagano per capire se gli episodi siano collegati tra loro: Vincenzo Rovinelli, amministratore unico di Flash, ha reso noto di aver recapitato all’arma dei Carabinieri il video di sorveglianza dell’incursione all’interno della pista di pattinaggio. Gli altri due furti si sono verificati in via San Lazzaro: 50 sono gli euro sottratti nel negozio mentre mancano all’appello, diversi cosmetici dal centro estetico per un valore di 100 euro.