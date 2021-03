"Puntano" il motorino e rubano un casco in via San Zaccaria, il video che incastra i ladri

Gli rubano un casco quasi nuovo e, dopo aver recuperato il video che ritrae i ladri all'opera, lancia un appello via web affinché il video finisca nelle mani giuste. La disavventura è capitata al triestino Dino Schorn, campionissimo del nuoto master a livello mondiale che nella giornata di mercoledì 10 marzo è rimasto vittima del furto. "Chiedo cortesemente ad amiche e amici triestini di condividerlo e, magari, girarlo a eventuali conoscenti che lavorano (o conoscono qualcuno) in appartamenti o comunità per stranieri della zona di via Ginnastica" queste le parole scritte sul suo profilo Facebook da Schorn.