G20 a Trieste: Porto vecchio off limits il 5 e 6 agosto

In occasione dell’imminente G20 Innovazione e Ricerca, che si terrà in città il 5 e 6 agosto c.m. e che vedrà l’arrivo di circa 400 operatori delle varie forze dell’ordine (specialisti e reparti dediti all’ordine pubblico) che andranno ad implementare il dispositivo di sicurezza garantito dalle forze territoriali, si informa che, a differenza di quanto erta stato previsto in occasione di importanti vertici passati, non si istituiranno zone “rosse” e interdette sia alla circolazione viaria che pedonale, ma saranno predisposte delle limitazioni temporanee durante il transito dei cortei delle personalità partecipanti. In particolare alcuni disagi potranno verificarsi dal pomeriggio del 3 agosto lungo le rive e nei pressi degli alberghi che ospiteranno le delegazioni dei Paesi partecipanti. Inoltre, sarà vietato accedere nelle giornate del 5 e 6 agosto all’interno del Porto Vecchio, in particolare nel Magazzino 28.