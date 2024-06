A Trieste il G7 dell'istruzione, al via i lavori

TRIESTE - E' partito ufficialmente ieri sera con la cena di gala al castello di Miramare, ma oggi il G7 dell'istruzione entra nel vivo. Secondo il programma previsto il ministro Valditara accoglierà le delegazioni alle 8:30 all'ingresso del palazzo della Regione, in piazza Unità d'Italia. Nel pomeriggio, alle 16.40, è poi previsto un punto stampa del ministro del governo Meloni. Il vertice proseguirà anche sabato. A Lignano Sabbiadoro, come riporta Ansa, è in corso l'iniziativa innovativa, didattica e formativa per i giovani "YoungG7 for education", con in programma vari laboratori di formazione.

La città entra ufficialmente in zona rossa. Ecco nel dettaglio a cosa si andrà incontro in occasione della due giorni triestina.

Viabilità a terra

divieto di transito veicolare fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo la diramazione laterale di viale Miramare, tra il bivio di Miramare/Strada Costiera e l'ingresso al castello di Miramare “Porta della Bora”;

divieto di transito veicolare dalle ore 7 di venerdì 28 giugno 2024 a sabato 29 giugno 2024 e fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo le rive triestine nel tratto di riva del Mandracchio – riva Caduti per l'italianità, riva Tre Novembre, tra l'intersezione con via Felice Venezian e l'intersezione con piazza Nicolò Tommaseo nonché in via di Mercato Vecchio, tra l'intersezione con riva Del Mandracchio e l'intersezione con via Luigi Cadorna;

divieto di transito veicolare dalle ore 9 di sabato 29 giugno 2024 fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo la direttrice piazza Nicolò Tommaseo – via del Canal Piccolo – piazza della Borsa, tra l'intersezione con rive Tre Novembre e l'intersezione con via Roma /corso Italia.

Il traffico marittimo

Ma le modifiche (e le eventuali deroghe) si sono rese necessarie anche per quanto riguarda il traffico a mare. La Capitaneria di porto ha quindi emesso una ordinanza che spiega i cambiamenti in occasione del G7.