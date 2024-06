Il G7 atteso in città, Trieste "zona rossa": tutte le modifiche alla viabilità

TRIESTE - Il centro città zona rossa, con inevitabili ripercussioni sul traffico e la viabilità sia a terra che in mare. Dal 27 al 29 giugno a Trieste andrà in scena il G7 dell'Istruzione, con i ministri dei più importanti governi mondiali chiamati a discutere sul futuro della scuola. L'arrivo dei big di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Italia provoca quindi la necessità, per le istituzioni cittadine, di organizzare un vero e proprio piano della sicurezza che prevede, tra le altre, anche numerose modifiche alla viabilità cittadina. Ecco nel dettaglio a cosa si andrà incontro in occasione della due giorni triestina.

Viabilità a terra

divieto di transito veicolare dalle ore 12 di giovedì 27 giugno e fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo la diramazione laterale di viale Miramare, tra il bivio di Miramare/Strada Costiera e l'ingresso al castello di Miramare “Porta della Bora”;

divieto di transito veicolare dalle ore 7 di venerdì 28 giugno 2024 a sabato 29 giugno 2024 e fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo le rive triestine nel tratto di riva del Mandracchio – riva Caduti per l'italianità, riva Tre Novembre, tra l'intersezione con via Felice Venezian e l'intersezione con piazza Nicolò Tommaseo nonché in via di Mercato Vecchio, tra l'intersezione con riva Del Mandracchio e l'intersezione con via Luigi Cadorna;

divieto di transito veicolare dalle ore 9 di sabato 29 giugno 2024 fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo la direttrice piazza Nicolò Tommaseo – via del Canal Piccolo – piazza della Borsa, tra l'intersezione con rive Tre Novembre e l'intersezione con via Roma /corso Italia.

Il traffico marittimo

Ma le modifiche (e le eventuali deroghe) si sono rese necessarie anche per quanto riguarda il traffico a mare. La Capitaneria di porto ha quindi emesso una ordinanza che spiega i cambiamenti in occasione del G7.