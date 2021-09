Dal 16 ottobre entrerà in vigore l'orario invernale

Il Comune informa che per tutti i giardini e parchi recintati è stato prolungata l'apertura con orario estivo, pertanto l'entrata in vigore della chiusura serale come da orario invernale sarà a partire dal giorno 16 ottobre. L'ultimo giorno di chiusura serale con orario estivo sarà perciò venerdì 15 ottobre.