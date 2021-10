Trieste tra le sei più belle città europee da visitare a piedi

C'è anche Trieste, unica città italiana, nella lista delle sei mete europee da visitare a piedi. Stando a quanto riportato dal Guardian, il miglior periodo per visitarla è agosto per perdersi tra belli ed accoglienti caffè "che fungono da pit-stop" e il lungomare. Il percorso tracciato dal celebre quotidiano britannico parte dal Caffè degli Specchi in piazza Unità, "luogo naturale per iniziare una passeggiata a zigzag" per poi proseguire verso il museo Joyce, Museo Revoltella, Borgo Teresiano e Caffè San Marco. Non manca la tappa a Villa Opicina dove ammirare la vista sul Golfo, e la Napoleonica e lo scorcio del Castello di Miramare.