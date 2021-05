Ristorante “invaso” dal fumo vicino al giardino Pubblico: intervengono i Vigili del fuoco (FOTO)

I miasmi si sono originati dalla canna fumaria del ristorante Tsuki in via Rapicio per un possibile guasto

Una fuoriuscita di fumo al ristorante Tsuki di via Rapicio: è successo oggi, 13 maggio, alle 14 del pomeriggio. I miasmi hanno raggiunto anche la vicina via Giulia e il Giardino Pubblico, sul posto si sono recati i Vigili del fuoco con un'autopompa e una jeep e hanno aspirato il fumo con un aspiratore per poi mettere l'area in sicurezza. La strada è attualmente chiusa al traffico. Ignote le cause dell'inconveniente ma si ipotizza un guasto alla canna fumaria.