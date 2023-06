Torna Hadria, la tre giorni di open water tra Italia e Slovenia

PIRANO - MUGGIA - BARCOLA - Torna anche quest’estate la gara open water a tappe che tocca Italia e Slovenia. Il 16, il 17 e il 18 giugno si svolgerà Hadria nelle sue, oramai celebri, tre versioni: Top, Magellano, Young and Special. Venerdì 16 l'evento prenderà il via con la suggestiva tappa di Pirano, con partenza alle 18.30 per il percorso lungo di 2,6 km e alle 19.30 per la Magellano con la distanza del miglio marino. Sabato 17 Hadria si sposta a Muggia con partenza ore 18.30 per entrambe le versioni, la lunga di 3,6 km e il miglio marino. Alla fine della gara ci sarà un pasta party per tutti i partecipanti.

Il finale si terrà domenica 18 giugno a Barcola alle ore 11.30 per entrambe le gare (3,6 km e il miglio). Verranno premiati i primi tre assoluti e i primi di ogni categoria master. La versione Top ha un limite di 16 anni d’età e la Magellano 14, ma per i più piccoli è dedicata la data del 22 giugno con un circuito di 100 metri dedicato alle fasce d’età 8/10 e 11/13. Il 23 giugno alle 17.30 si terrà, inoltre, a Muggia una tappa dedicata ai bambini e agli atleti speciali. Prima della partenza alle 16.30 ci sarà un laboratorio dedicato ai ragazzi riguardante la sicurezza in acqua libera, incentrato sui rischi e sulla prevenzione.

Hadria è organizzata dalla LifeGuard Academy, partendo da questa gara transfrontaliera, Hadria da quest’anno è diventata anche una scuola nuoto e una numerosa squadra master. Il 10 giugno, inoltre, a Muggia verrà presentato un ricco calendario di programmazione estiva che comprende la scuola nuoto (sia bambini che adulti), il risveglio muscolare, l’acquagym, lo snorkeling e il natural flow sup. Per tutte le informazioni visitate il sito https://www.hadria.org/ e le pagine social https://www.facebook.com/HadriaItaliaSlovenia e https://www.instagram.com/hadria_ita.slo/