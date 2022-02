Principio d'incendio in una casetta: tre intossicati

Principio d'ncendio questa mattina, attorno alle 9:30, al piano terra di una casetta a due piani in Località Campo Sacro 22. I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti sul posto con due auto pompe serbatoio, un’autobotte ed il funzionario di guardia.

A causa dei fumi della combustione, due anziani e la badante che si trovavano ai piani superiori sono rimasti intossicati e trasportati all'ospedale per accertamenti dal personale sanitario. Momentaneamente interdetto l’accesso alle persone il piano terra mentre le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche la Polizia di Stato.