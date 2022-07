Incendio in Carso, situazione in lento miglioramento

Aggiornamento 15:00

Migliora lentamente la situazione dell'incendio sul Carso goriziano. Dopo l'intera mattinata di lavoro, continuano le operazioni di spegnimento. Le squadre del Corpo forestale regionale, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco Italiani e sloveni sono impegnati nella bonifica dei focolai e nel circoscrivere e controllare i fronti più attivi. Sotto controllo la zona del Brestovec e di San Michele e Devetachi. Si sta lavorando ancora nei pressi di Gabria dove vige con Marcottini e Vizintini ancora qualche focolaio tenuto sotto stretta sorveglianza da terra e su cui opera ancora il Canadair e gli elicotteri. Nonostante la situazione sia migliorata, i 300 sfollati di ieri non sono ancora rientrati, ma si spera di farli rientrare nelle abitazioni in serata. Per la viabilità continua a rimanere chiuso il Vallone e le strade limitrofe interessate dell'incendio. Un piccolo focolaio ha poi ripreso vigore stamattina sono in zona Lisert ma è stato prontamente spento.

SAVOGNA (Gorizia) - Continuano senza sosta le operazioni per domare le fiamme che ormai da giorni stanno interessando il Carso goriziano. Dopo l'evacuazione di quattro frazioni, la bonifica e le attività per spegnere l'incendio vedono coinvolti circa 80 vigili del fuoco, i gaslici sloveni, personale del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia, più i volontari della Protezione civile.

Su alcuni roghi i sindaci delle località interessate hanno avanzato dei dubbi sulla loro natura dolosa. Squadre dei vigili del fuoco sono impiegate anche per presidiare le abitazioni e le infrastrutture messe a rischio dalle fiamme.