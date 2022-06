Incendio nella notte a Doberdò: in fiamme una casetta

Qualche minuto dopo le 3.30 di oggi, 19 giugno 2020, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone supportata dall'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale per l'incendio di un'abitazione a Doberdò del Lago (GO). Giunti sul posto dopo essersi sincerati che all'interno della casetta, una costruzione monofamiliare di due piani fuori terra, non ci fosse nessuno, i VVF hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto la zona adibita a cucina con arredi e un controsoffitto in legno. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.