Tamponamento a Miramare, otto persone coinvolte, due quelle ricoverate

TRIESTE - Otto persone sono rimaste ferite in occasione di un tamponamento, avvenuto nel pomeriggio di oggi 15 agosto lungo viale Miramare e che ha coinvolto tre vetture. Delle persone coinvolte solamente per due si è reso necessario il ricovero, a causa di traumi diversi riportato nei sinistri. Traffico in tilt. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi, sono giunti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza che hanno trasportato i malcapitati all'ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.