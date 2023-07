Incidente con capottamento in via Giulio Cesare, coinvolte tre auto: strada chiusa

TRIESTE - Un incidente con capottamento si è verificato intorno alle 12:00 in via Giulio Cesare, tra le rive e Campo Marzio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, tre mezzi sono rimasti coinvolti nell'impatto e un'auto è finita con le ruote all'aria. Il conducente è stato soccorso dal 118 ma non ha subito ferite gravi ed è ora in osservazione a Cattinara. Stando alle prime ricostruzioni il 58enne alla guida dell'auto capottata si sarebbe scontrato contro un'altra auto che si stava fermando e il cui conducente è rimasto illeso. Coinvolta anche un'auto in sosta. La strada è stata chiusa al traffico causando gravi disagi al traffico per circa un'ora. Sul posto anche i vigili del fuoco.