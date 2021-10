Perde il controllo dell'auto e finisce contro un cartello stradale e un'auto in sosta

Perde il controllo dell'auto, abbatte la segnaletica di un'aiuola spartitraffico e, dopo aver invaso la corsia opposta, finisce la sua corsa contro un'auto in sosta. È successo stanotte poco prima delle 6 di oggi domenica 24 ottobre lungo viale Miramare a Trieste. Nei guai un 30enne di Ronchi dei Legionari alla guida di una Golf. Fortunatamente a quell'ora la strada era deserta e i due occupanti sono rimasti illesi.

Il 30enne, sottoposto alla prova etilometrica da parte dei Carabinieri di Duino, ha riportato valori quattro volte il consentito. Pertanto la pattuglia di Duino gli ha ritirato la patente e lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sul posto anche una pattuglia di Barcola e Miramare per coadiuvare i colleghi sui rilievi e la viabilità.