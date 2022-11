Si schianta in scooter contro un cinghiale: 60enne ferito

Incidente in Strada di Basovizza: un uomo di circa 60 anni di età che viaggiava in sella a uno scooter non è riuscito a evitare l'impatto con un cinghiale sbucato improvvisamente. Il 60enne stato sbalzato per un paio di metri ed è finito malamente a terra. L'uomo. che ha riportato un trauma alla schiena ed è sempre rimasto cosciente, ha rifiutato il trasporto in ospedale . Sul posto gli operatori del 118 e la Polizia Locale.