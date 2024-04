Indagine Ires sui redditi Irpef, è Trieste la provincia più ricca del Fvg e la seconda del nord est

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2023 (e riferite all’anno d’imposta precedente), si colloca al nono posto a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato ai fini Irpef (24.568 euro, 1.057 in più rispetto all’anno scorso). Il 6,5% dei contribuenti dichiara più di 50 mila euro, mentre uno su tre sta sotto i 15 mila. E' la Lombardia è la regione più “ricca”, ultima psizione per la Calabria con 17.162 euro.. Il reddito imponibile medio (che non comprende gli oneri deducibili) in Fvg è pari a 23.616 euro (contro una media nazionale di 22.806 euro). Sono residenti in provincia di Trieste i cittadini del Fvg più ricchi, con un reddito imponibile medio del 2023 pari a 25.055 euro, mentre sono i goiziani a registrare quello più basso, con 22.276 euro. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati Mef diffusi a livello nazionale. Dai dati Trieste risulta anche la decima provincia a livello nazionale, come l'anno precedente, e la seconda del Triveneto dopo Bolzano, che registra una media di 25.868 euro. Tra i comuni è quello di Duno Aurisina a guadagnare tra quelli della provincia di Trieste la posizione più alta: è sesto in Fvg con 26.970 euro di reddito medio imponibile, subito prima di Udine e Pordenone. In provincia di Trieste dopo Duino Aurisina, al secondo posto si colloca Sgonico con 25.835 euro, seguito da Monrupino (25.773 euro) e Trieste (25.090 euro). Dopo Trieste, abbastanza distanziata, c'è Muggia con 23.998 euro. In fondo alla classifica San Dorligo della valle con 23.127 euro. Decisamente più bassi i dati reddituali relativi a Gorizia (22.611 euro), Grado (21.605 euro) e Monfalcone (20.703 euro). In provincia di Udine si passa dal comune più ricco del Fvg, Moruzzo, con 31.172 euro, al più "povero", Drenchia, con 14.207 euro.

Disponibili anche i dati triestini suddivisi per cap: è quello corrispondente al rione di San Vito, il 34123, quello più prospero, con reddito imponibile medio di 37.327 euo, seguito dal cap 34134 corrispondente a Scorcola-Cologna con 35.556 euro. Terza piazza per il cap 34136, corrispondente ai rioni di Barcola, Miramare e Gretta, con 33.954 euro. I redditi imponibili medi più bassi si sono registrari nel borgo teresiano nella porzione tra il canal grande e la stazione Fs, con 19.940 euro.