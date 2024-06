Lo sgombero del Silos è iniziato

TRIESTE - Sono iniziate le prime operazioni per lo sgombero del Silos di via Flavio Gioia, come da tempo si vociferava, anche se nessuna conferma ufficiale era arrivata da parte della Prefettura nei giorni precedenti. Sul posto polizia di stato con il reparto celere di Padova, polfer, polizia locale, guardia di finanza, protezione civile e il personale di Coop Alleanza 3.0, proprietaria della struttura. Sul retro della struttura, verso Barcola, sono stati montati dei gazebo per supporto alle operazioni.

I migranti che ancora sono accampati all’interno, circa una sessantina secondo la Questura, vengono ora visitati dal personale Asugi nel triage allestito all’esterno. Dopo la visita medica, per le persone che ancora non hanno il permesso di soggiorno o non hanno fatto richiesta di asilo verranno avviate le pratiche di identificazione in Questura, mentre chi ha già il documento sarà destinato a strutture di accoglienza, prevalentemente fuori regione. Oltre alle persone che hanno dormito all'interno questa notte, si sono uniti in seguito altri gruppi di migranti per accedere all'iter dell'ammissione al sistema di accoglienza. Al momento (ore 9:30), si parla di oltre 100 persone in totale. La maggior parte delle persone avevano già effettuato richiesta di asilo, una decina di questi non avevano documenti ma intendono chiedere la protezione internazionale.

Si dà così esecuzione all'ordinanza firmata giorni fa dal sindaco Dipiazza che dispone, al termine delle operazioni, la chiusura dell'edificio, che tornerà di fatto a totale disposizione del proprietario. Coop Alleanza 3.0 avrà infatti l'onere di mantenere l'area libera tramite recinzioni e, come si legge nell'ordinanza del sindaco, anche con l'eventuale impiego di guardie giurate. Le operazioni sono in corso.