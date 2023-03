Si infortuna sulle montagne veronesi: soccorso un triestino

Attorno alle 14.20 il Soccorso alpino di Verona si è preparato a intervenire, a seguito della richiesta della Centrale del 118, su attivazione del sistema di allertamento di GeoResQ, per una persona finita infortunatasi nel Vaio dell'Acqua sul Monte Zevola. Inizialmente è stato attivato anche il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, nell'incertezza del luogo, che le coordinate hanno poi posizionato l'incidente sul versante veronese di Selva di Progno. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Trento - allertati anche i soccorritori di Ala - che ha individuato il punto dove si trovava l'uomo, uno scialpinista di Duino Aurisina, scivolato sulla neve per un centinaio di metri riportando un sospetto trauma al ginocchio. Il 37enne, raggiunto e assistito da un amico, è stato quindi recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso sbarcato assieme al medico, per essere poi trasportato all'ospedale di Rovereto. Il compagno, issato anche lui a bordo, è stato lasciato al Rifugio Campogrosso e affidato ai soccorritori di Recoaro - Valdagno.