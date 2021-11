Investita sulle strisce a Valmaura: grave un'anziana

Incidente in via Palatucci nel rione di Valmaura nel pomeriggio di oggi. Come riportato da Il Piccolo, un'anziana, 77 anni C.R., è stata investita da un furgone Fiat Ducato mentre stava attraversando le strisce pedonali. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara. E' in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, il 118 e i Vigili del Fuoco

La dinamica

La 77enne stava attraversando sulle strisce, quando è sopraggiunto uno scooter che si è fermato per farla procedere. Subito dopo, però, è arrivato il furgone diretto in via Milani e condotto da un 59enne M.N.K. che, per cause da accertare, è riuscito a schivare il motorino ma non a frenare in tempo per evitare l'anziana donna.