Condannato per spaccio: arrestato latitante 51enne

Nei giorni scorsi, durante l’esecuzione dei servizi preventivi disposti a livello provinciale per le imminenti Festività, i Carabinieri delle Stazioni di Basovizza ed Aurisina hanno tratto in arresto un 51enne, cittadino rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Vicenza.

I fatti risalgono al 2018 quando l’uomo, trovato in possesso di 7 kg. di marijuana era stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Successivamente, lo stesso si era dato latitante, fino al rintraccio da parte dei Carabinieri mentre tentava di varcare la frontiera.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e condotto al carcere di Tolmezzo dove dovrà scontare la pena di un anno e sei mesi di reclusione.