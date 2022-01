Morte Liliana Resinovich, sui sacchi nessuna traccia di dna riconducibile ad altre persone

Arrivano novità importanti sul caso Liliana Resinovich. Sui sacchi all'interno dei quali è stato trovato il corpo della donna non sarebbero state trovate tracce riconducibili ad altre persone. Lo ha annunciato Alberto Matano nel corso della puntata de La vita in diretta. A questo punto sono due i possibili scenari: chi l'ha uccisa aveva i guanti per non far trapelare tracce o si tratta davvero di suicidio.