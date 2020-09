Si accascia al suolo in via delle Torri: cinquantenne a Cattinara

Un uomo sulla cinquantina è stato trasportato all'ospedale di Cattinara questa mattina verso le 12.30 dopo essere stato colto da un malore mentre stava passeggiando in via delle Torri. La persona ha perso conoscenza e si è accasciata al suolo. Immediato l'intervento dell'ambulanza della Sogit e del personale sanitario dell'automedica del 118 giunta sul posto. I mezzi sono rientrati in codice giallo.

