La pizzeria Mangiafuoco raddoppia e apre una seconda sede in via Manzoni

La Pizzera Mangiafuoco - già attiva da 12 anni e premiata da TripAdvisor con una Certificazione di Eccellenza - raddoppia. Dal 13 settembre sarà attiva infatti una seconda sede in via Manzoni, 1 angolo via Pascoli. La filiale servirà anche la zona est della città, finora scoperta, garantendo inoltre di concerto con la storica sede centrale di via Rismondo 9A un servizio a domicilio 365 giorni l'anno. E per l'occasione, Mangiafuoco ha lanciato una nuova App con nuove funzionalità e molte sorprese. La filiale di via Manzoni offrirà gli stessi prodotti della sede centrale di via Rismondo: un ricco menù costituito da una vasta scelta di pizze, panini, insalate, dolci, bibite, birre e vino, sia per asporto che a domicilio. Alessandro e Umberto selezionano le materie prime con più alta qualità come la Mozzarella di Bufala Campana DOP certificata, gli ingredienti a chilometro zero della nostra città e i vini del territorio. Chi lo vorrà inoltre potrà consumare anche in loco un pasto veloce e senza costi per il servizio e il coperto. La sede di via Manzoni sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23 tranne il giovedì (turno di riposo settimanale).

"L'idea alla base dell'apertura della seconda pizzeria - spiega Alessandro Pribaz - si fonda su tre motivazioni precise: per prima cosa avevamo bisogno di un secondo forno per accontentare più clienti. Volevamo inoltre ampliare la clientela servendo anche la zona est di Trieste, dove raggiungeremo altre 35mila famiglie, coprendone assieme a Rismondo 70mila. Terzo motivo, la volontà di offrire un servizio attivo 365 giorni l'anno: grazie alla nuova apertura e la differenziazione dei turni di riposo, una delle due pizzerie rimane sempre aperta (la sede di via Rismondo chiude lunedì, mentre quella di via Manzoni giovedì). "Ci impegnamo a lanciare il test del servizio di consegna delle pizze express in 30 minuti. Cogliamo l'occasione anche per comunicare che abbiamo 10 posizioni lavorative aperte come portapizze motomunito per turni serali. Retribuzione superiore alla media. Si invitano gli interessati a presentarsi nella sede di Via Rismondo 9 dalle 18:00 alle 23:00 per un colloquio conoscitivo".

Ma le novità non si esauriscono qui. "Per l'occasione - prosegue Pribaz - abbiamo creato una nuova App che sostituisce la precedente e grazie alla quale il cliente potrà scegliere dove ordinare (Rismondo o Manzoni) e, scaricandola, avrà diritto a sconti, promozioni, gratta e vinci e potrà effettuare il pagamento dell'ordine anche con Satispay, oltre che in contanti o con carta di credito. Con la nuova versione dell'APP mobile della Pizzeria Mangiafuoco si avranno subito 5 euro di sconto sul primo ordine, sarà possibile acquistare con un clic, a costo zero e senza spese per la telefonata. Dal nuovissimo design, la App contiene una presentazione del locale e dei servizi offerti, tra cui il grande cinema e le serie più amate di sky e netflix. Acquistando un pacchetto prepagato si avrà infatti diritto a una gift card gratuita per la visione dei film e delle grandi serie sulle piattaforme sky o netflix per gustarsi a casa propria tutto il sapore della pizza e del grande cinema, il binomio perfetto.