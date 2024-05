Visita Papa Francesco, Mattarella torna a Trieste

TRIESTE - Il presidente Sergio Mattarella sarà nuovamente a Trieste per introdurre la 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia, che inizierà il 3 luglio con il suo intervento alla cerimonia di apertura e che culminerà con la visita di Papa Francesco il 7 luglio, a conclusione della manifestazione. Il programma è stato svelato nell’odierna conferenza stampa dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi e dall’Arcivescovo di Catania Luigi Renna (presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali), in cui è stato svelato il programma della settimana.

La Settimana sociale dei cattolici in Italia, che si celebra dal 1907 ed è alla sua 50esima edizione, è organizzata dalla Conferenza episcopale italiana e si pone l’obbiettivo di creare una rete di riflessione e di apertura alle buone pratiche verso il paese, al mondo del volontariato e dell’impegno sociale, coinvolgendo i cattolici italiani. Quest’anno il tema dell’evento è “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. Il Segretario Generale della Cei esprime “gratitudine al presidente Mattarella che mai manca di sottolineare l’apporto positivo e propositivo delle chiese in Italia e nel cui operato riconosciamo un contributo importante per la tutela e lo sviluppo della nostra democrazia”. Il capo dello stato interverrà alla cerimonia di apertura in piazza Unità, che inizierà alle 16:30.

In conferenza stampa sono stati poi svelati dal vescovo Trevisi i dettagli della visita di Papa Francesco il 7 luglio: il pontefice partirà alle 6:30 dall’eliporto del Vaticano e atterrerà nei pressi del parcheggio del centro congressi Generali Convention Center (quartier generale della manifestazione) e parlerà ai delegati. Incontrerà inoltre alcune rappresentanze, anche delle altre confessioni religiose della città e, in occasione dei 100 anni dell’Università di Trieste, alcuni giovani studenti e il rettore Roberto di Lenarda. Per dare importanza alle situazioni di fragilità, il papa incontrerà alcune persone con disabilità e un gruppo di migranti. “Siamo sulla rotta balcanica - ha commentato Trevisi - è un tema impegnativo e complesso e il papa ci richiama ad essere capaci di una degna accoglienza”.

Dal centro congressi, Papa Francesco sarà trasportato in piazza Unità con un’automobile scoperta e, contemporaneamente, si trasferiranno in piazza i partecipanti al convegno (circa un migliaio di persone). Alle 10:30 il papa celebrerà la messa in piazza e, dopo i ringraizamenti del vescovo Trevisi, decollerà in elicottero dal molo Audace, per arrivare alle 14:00 all’eliporto del Vaticano. Nel corso della settimana saranno molti gli incontri sui più svariati temi al centro congressi, ma non mancheranno i momenti musicali e di spettacolo, tra cui un concerto in grande stile nella serata del 4 luglio, dal titolo “Al cuore della democrazia”, condotto da Lorena Bianchetti con la partecipazione di Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Malika Ayane, Simone Cristicchi e Amara.

IL PROGRAMMA COMPLETO