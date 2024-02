Malore per una donna, in codice rosso all'Ospedale di Monfalcone

MONFALCONE - Una donna adulta è stata soccorsa questo pomeriggio dal personale sanitario del 118 a seguito di un grave malore a cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo e in uno spazio pubblico nel territorio comunale di Monfalcone. A dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano con lei in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg. Gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone. Mentre l'ambulanza raggiungeva lo spazio pubblico, un infermiere della centrale operativa ha dato, alle persone sul posto, indicazioni al telefono sulle manovre di rianimazione polmonare da avviare immediatamente. I presenti hanno eseguito passo passo le indicazioni e svolto le manovre, che sono andate a buon fine, in quanto il cuore della donna ha ripreso a battere. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha preso in carico la donna che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Polo di Monfalcone per una prima valutazione.