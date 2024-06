Violazioni trasporto merce e abbandono rifiuti: multe per olte 8mila euro a Monfalcone

MONFALCONE (GO) - Raffica di multe agli autotrasportatori a Monfalcone: un totale di 8300 euro per 58 violazioni inerenti alle modalità di carico della merce e di guida, i tempi di riposo dei conducenti e la gestione del tachigrafo digitale su 30 autocarri, di cui 29 immatricolati all’estero. Un'operazione a cura della polizia locale di Monfalcone, che ha tenuto un corso di formazione in materia di autotrasporto, rivolto a tutta la regione, con fondi regionali. A seguito delle lezioni in aula, ai corsisti è stata data la possibilità di concretizzare quanto appreso nella teoria effettuando, con il supporto degli agenti monfalconesi già formati, i controlli su strada, così da poter mettere in pratica le conoscenze acquisite. All'operazione hanno partecipato 18 gli agenti. Continuano anche i controlli da parte del Nucleo tutela ambientale che, a seguito di segnalazione, nei giorni scorsi ha individuato un importante abbandono di rifiuti; materiale che era stato depositato nottetempo in via Don Fanin. Con l’ausilio delle telecamere, gli agenti sono riusciti a risalire ai trasgressori, due cittadini nati in Bangladesh, che hanno ricevuto due sanzioni dell’importo di 200 euro l'una.